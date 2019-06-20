В Киеве начинается "собор" упраздненного Киевского патриархата

Точное число прибывших архиереев неизвестно, но большинство из них уже перешли в ПЦУ, поэтому вряд ли приедут

Патриарх Филарет. Фото: president.gov.ua

Расформированный предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием Киевский патриархат УПЦ готовит во Владимирском соборе свой "поместный собор", сообщает "Украинская правда".

На данный момент в храме стоят ряды стульев – их постепенно заполняют миряне и священники.

Точное число прибывших архиереев неизвестно. Но СМИ пишут, что большинство из них уже вошли в состав поместной церкви – ПЦУ – и ни одного украинского архиерея на соборе пока что нет.

Также по данным журналистов, что на собор прибыл митрополит Белгородский Иоасаф (Шибаев), который живет и служит в России, имея при это российское гражданство.

Ранее стало известно, что мероприятие будет закрытым для прессы.

Напомним, как ранее рассказал Епифаний, во время декабрьского Объединительного собора, на котором была создана поместная Православная церковь Украины, почетный патриарх Филарет не подписал управление уставу и сейчас продолжает настаивать на существовании УПЦ КП.

Также, по словам патриарха Филарета, если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились. Он считает, что томос ставит ПЦУ "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве начинается "собор" упраздненного Киевского патриархата". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"