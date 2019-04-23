Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Киеве освятили тысячу куличей для украинских военных

Сегодня, 20:50

Уже завтра их отправят бойцам на передовую


В Киеве на территории Свято-Михайловского Златоверхого собора Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил тысячу куличей для украинских военных. Уже завтра подарки военным на передовую доставят священники-капелланы.

Как рассказал глава Православной церкви, эта традиция продолжается уже пять лет. Таким образом церковь хочет отправить на восток частичку уюта, которого нашим армейцам не хватает.

"Мы хотим разделить с нашими военнослужащими радость великого христианского праздника воскресения Господа. И через это благословение, через эти куличи, которые сегодня освящены, мы передаем эту радость. Наша задача от церкви – поздравить их, вдохновить, духовно поддержать", – рассказал "Сегодня" митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские. При этом перечень добавочных рейсов еще не окончательный. 

Также мы выяснили, как будут работать банки на Пасху и майские. Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.  

Напомним, богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, как отметить Пасху, что нельзя класть в пасхальную корзину и можно ли пить

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, Пасха, бойцы, куличи

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве освятили тысячу куличей для украинских военных". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменилась цена пасхальной корзины: выросли цены не только на куличи, но и на украшения и уборку дома

15 апреля, 07:19

Рост цен небольшой, но ближе к дате подорожают ранние овощи

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

10 апреля, 16:50

Лучшие рецепты пасхальных куличей

Как приготовить диетический кулич на Пасху: ТОП-3 рецептов

1 апреля, 09:00

Рецепты пасхальный куличей для правильного питания

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

25 марта, 11:30

Кулинарный эксперт рассказала, как сделать праздничную выпечку пышной и вкусной

Умерла звезда сериала «Папины дочки»: ее талант не знал границ

С неожиданным заявлением ПриватБанк обратился к клиентам

Елена Зеленская: модные образы будущей первой леди (фото)

Дантес выставил напоказ самую интимную часть тела Дорофеевой

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Зеленский раскрыл правду о связи с Януковичем

Чем украинцы отличаются от россиян - заявление Максаковой

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Дизайнерские образы и коллекции по доступной цене

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

Каменских сорвала свадьбу с Потапом?

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги