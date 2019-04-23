В Киеве освятили тысячу куличей для украинских военных

Уже завтра их отправят бойцам на передовую





Как рассказал глава Православной церкви, эта традиция продолжается уже пять лет. Таким образом церковь хочет отправить на восток частичку уюта, которого нашим армейцам не хватает.

"Мы хотим разделить с нашими военнослужащими радость великого христианского праздника воскресения Господа. И через это благословение, через эти куличи, которые сегодня освящены, мы передаем эту радость. Наша задача от церкви – поздравить их, вдохновить, духовно поддержать", – рассказал "Сегодня" митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские. При этом перечень добавочных рейсов еще не окончательный.

Также мы выяснили, как будут работать банки на Пасху и майские. Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.

Напомним, богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, как отметить Пасху, что нельзя класть в пасхальную корзину и можно ли пить.

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