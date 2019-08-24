В Киеве проходит Марш защитников: фоторепортаж с Крещатика

Некоторые участники решили остаться в центре, а остальные пошли на молебен к Михайловскому собору

Участники организованного ветеранами боевых действий по случаю Дня Независимости Украины Марш защитников прибыли на Крещатик.

В это же время военные капелланы принимают участие в молебне у Стены памяти погибших в военных действиях защитников возле Михайловского Златоверхого монастыря.

Преимущественная часть участников марша остается на Майдане Независимости, куда они прошли колонной от красного корпуса КНУ.

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Когда шествие двигалось по Крешатику, люди, стоящие вдоль улицы хлопали и скандировали "Спасибо".

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По подсчетам организаторов, в мероприятии принимают участие около 15 тыс. человек.

Марш проходит в спокойной обстановке. Для обеспечения безопасности во время шествия были задействованы около 1,5 тыс. правоохранителей.

Напомним, ранее на майдане Незалежности состоялась официальная торжественная церемония. В рамках праздника состоялась минута молчания, после которой президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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