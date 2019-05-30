Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Киеве проходит Национальный молитвенный завтрак: появились первые фото

30 мая, 08:16

Национальный завтрак Украины в этом году стал самым большим в Европе


В Украинском доме в Киеве сегодня, 30 мая, проходит VIII Национальный молитвенный завтрак с участием первых лиц государства, народных депутатов Украины, членов правительства, депутатов парламентов стран Евросоюза и США, представителей дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.

Завтрак начался с минуты молчания по погибшим горнякам во Львовской области и защитникам Украины на Донбассе.

Отметим, что Национальный завтрак Украины в этом году стал самым большим в Европе – в нем приняли участие около 1000 человек. В частности, гостем мероприятия стал конгрессмен США от штата Мичиган Тим Уолберг, руководитель делегации Духовной рады Белого дома Джеймс Гарлоу, стратег и советник президента США Рональда Рейгана Марк Нутл.

Кроме того, в Молитвенном завтраке приняли участие известные представители украинской творческой интеллигенции. В частности, к мероприятию присоединился актер Михаил Хома (DZIDZIO), солист группы "Мандри" Сергей Фоменко и лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Напомним, что уже более 60 лет Молитвенные завтраки с участием президентов, руководителей правительств и парламентов регулярно проводятся в США и странах Европейского союза.

Ранее мы писали о том, что в Молитвенный завтраке в Киеве посетит Розмари Шиндлер Гарлоу – член семьи спасшего от неминуемой гибели в нацистских концлагерях около 1,2 тысячи евреев Оскара Шиндлера. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, Украинский дом, молитвенный завтрак

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве проходит Национальный молитвенный завтрак: появились первые фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киев приедет родственница Шиндлера, спасшего от гибели сотни евреев

Вчера, 15:43

Розмари Шиндлер Гарлоу посетит Национальный молитвенный завтрак

Советник Рональда Рейгана посетит Киев

Вчера, 15:11

Американский политический эксперт Марк Нуттл приедет на VIII молитвенный завтрак

Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Хоккеист сборной России попал на скандальное видео

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Коломойский прилетел в Украину не один: рассекречены фамилии

Врачи назвали продукты с высоким содержанием калия

Евгения Медведева и ее шикарные платья. Такой вы ее еще не видели

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Может ли Савченко претендовать на пост министра обороны
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь