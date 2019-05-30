В Киеве проходит Национальный молитвенный завтрак: появились первые фото

Национальный завтрак Украины в этом году стал самым большим в Европе

В Украинском доме в Киеве сегодня, 30 мая, проходит VIII Национальный молитвенный завтрак с участием первых лиц государства, народных депутатов Украины, членов правительства, депутатов парламентов стран Евросоюза и США, представителей дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.

Завтрак начался с минуты молчания по погибшим горнякам во Львовской области и защитникам Украины на Донбассе.









Отметим, что Национальный завтрак Украины в этом году стал самым большим в Европе – в нем приняли участие около 1000 человек. В частности, гостем мероприятия стал конгрессмен США от штата Мичиган Тим Уолберг, руководитель делегации Духовной рады Белого дома Джеймс Гарлоу, стратег и советник президента США Рональда Рейгана Марк Нутл.

Кроме того, в Молитвенном завтраке приняли участие известные представители украинской творческой интеллигенции. В частности, к мероприятию присоединился актер Михаил Хома (DZIDZIO), солист группы "Мандри" Сергей Фоменко и лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Напомним, что уже более 60 лет Молитвенные завтраки с участием президентов, руководителей правительств и парламентов регулярно проводятся в США и странах Европейского союза.

Ранее мы писали о том, что в Молитвенный завтраке в Киеве посетит Розмари Шиндлер Гарлоу – член семьи спасшего от неминуемой гибели в нацистских концлагерях около 1,2 тысячи евреев Оскара Шиндлера.

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