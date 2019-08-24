В Киеве прошло Шествие Достоинства: полное видео

В Киева завершилась торжественная церемония по случаю Дня Независимости Украины, которая проходила 24 августа на Крещатике в центре столицы.
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В завершение торжества его участники – военнослужащие, педагоги, медики, волонтеры, спортсмены, матери погибших солдат ВСУ и другие – двинулись Шествием Достоинства в направлении Европейской площади.
Напомним, что Шествие Достоинства стало новой инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, было было решено заменить традиционный военный парад, а сэкономленные деньги – раздать военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сам глава государства и другие представители руководства страны также принимает участие в марше.
В связи с этим ветеранское сообщество предложило провести в центре Киева ко Дню Независимости Марш защитников Украины, в котором примут участие ветераны, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Всего ожидается участие более 7000 ветеранов со всей Украины.
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