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В Киеве прошло Шествие Достоинства: полное видео

24 августа, 12:11

После окончания торжеств на Крещатике участники праздника двинулись в сторону Европейской площади

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киева завершилась торжественная церемония по случаю Дня Независимости Украины, которая проходила 24 августа на Крещатике в центре столицы.

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В завершение торжества его участники – военнослужащие, педагоги, медики, волонтеры, спортсмены, матери погибших солдат ВСУ и другие – двинулись Шествием Достоинства в направлении Европейской площади.

Напомним, что Шествие Достоинства стало новой инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, было было решено заменить традиционный военный парад, а сэкономленные деньги – раздать военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сам глава государства и другие представители руководства страны также принимает участие в марше.

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В связи с этим ветеранское сообщество предложило провести в центре Киева ко Дню Независимости Марш защитников Украины, в котором примут участие ветераны, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Всего ожидается участие более 7000 ветеранов со всей Украины.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Крещатик День Независимости День Независимости Украины День Независимости 2019 Шествие достоинства

Источник: Сегодня

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