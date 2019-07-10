Зеленский отменил военный парад: ветераны предлагают провести свой марш
В этом году глава государства решил кардинально изменить главную программу празднований Дня Независимости
Ветеранское сообщество предлагает устроить шествие в центре Киева ко Дню Независимости 24 августа, вместо отмененного военного парада. Об это говорится в группе Veterans Info в Facebook.
"Предлагаю всем ветеранам, волонтерам и гражданским пройтись маршем по Крещатику ко Дню Независимости. Без денег из бюджета, без чиновников и политиканов. Марш свободы-2019", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 млн гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам. Глава государства отметил, что есть много людей, которые нуждаются в деньгах больше, чем в парадах.
В то же время украинцы уже подали Зеленскому петицию о проведении парада на День Независимости. Автор отметил, что "проведение военных парадов в последние годы стало символом силы и непреодолимости украинского войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью нашей прекрасной страны".
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