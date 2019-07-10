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Зеленский отменил военный парад: ветераны предлагают провести свой марш

10 июля, 11:14

В этом году глава государства решил кардинально изменить главную программу празднований Дня Независимости

Фото: Сегодня

Ветеранское сообщество предлагает устроить шествие в центре Киева ко Дню Независимости 24 августа, вместо отмененного военного парада. Об это говорится в группе Veterans Info в Facebook.

"Предлагаю всем ветеранам, волонтерам и гражданским пройтись маршем по Крещатику ко Дню Независимости. Без денег из бюджета, без чиновников и политиканов. Марш свободы-2019", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 млн гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам. Глава государства отметил, что есть много людей, которые нуждаются в деньгах больше, чем в парадах.


В то же время украинцы уже подали Зеленскому петицию о проведении парада на День Независимости. Автор отметил, что "проведение военных парадов в последние годы стало символом силы и непреодолимости украинского войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью нашей прекрасной страны".

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Тег ветераны, День Независимости, марш, военный парад

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Источник:

Сегодня

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