Предавшего Украину "единоросса" будут судить в Киеве

Игорь Кучерявый. Фото: facebook.com/profile.php?id=100001867911294 / Фото: Facebook

Киевский апелляционный суд передал Днепровскому районному суду столицы рассмотрение обвинительного акта в отношении предавшего Украину и перешедшего на сторону оккупантов Крыма Игоря Кучерявого.

Об этом сообщила Екатерина Диденко, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым, которая 19 декабря подала ходатайство об определении территориальной подсудности задержанного при попытке въехать в Украину Кучерявого.

"Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года", – отметила Диденко.

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Напомним, что в декабре Игорь Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак" при попытке попасть в страну, чтобы оформить паспорт для поездок за границу.

Как оказалось, несмотря на то, что с момента незаконной аннексии Крыма Россией скоро пройдет шесть лет, Кучерявый сохранил украинское гражданство. Кроме того, мужчина является членом путинской партии "Единая Россия" в "городском совете" Севастополя.

Насколько известно, Игорь Кучерявый активно поддерживал оккупацию Крыма – во время аннексии он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе, за что Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".

В СБУ сообщили, что "единоросса" уведомили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также что он сотрудничает со следствием.

Также новости "Сегодня" сообщали о задержании в Киеве бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на оккупированном полуострове.

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