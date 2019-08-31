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В Киеве российского шпиона приговорили к девяти годам тюрьмы

31 августа, 19:18

Злоумышленник работал на одном из предприятий "Укроборонпрома"

Шевченковский районный суд Киева приговорил агента российской военной разведки к девяти годам лишения свободы за государственною измену. Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, мужчина работал на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром".

Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно оккупированной территории Крыма кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира".

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Так, злоумышленник за деньги собирал для российской спецслужбы информацию о работе предприятий украинского ОПК и социально-политической обстановке в Запорожской области. Собранные данные он посылал через отработанные каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории России, Беларуси и оккупированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении госграницы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации с собранными для российской стороны разведданными.

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"Шевченковский районный суд Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы", – говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе указали, что во время досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности. Его передали в суд для вынесения приговора.

Напомним, ранее СБУ разоблачила несколько случаев вербовки украинцев российскими спецслужбами . В СБУ напомнили, что государственная измена в соответствии с Уголовным кодексом Украины карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Также мы писали о том, как в Хмельницком разоблачили участника российской политической организации, который занимался антиукраинской пропагандой в интересах России.

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Россия суд шпион приговорен вербовка госизмена

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