В Киевской области обсудили земельную реформу

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Более двух тысяч поправок подготовлено к законопроекту об открытии рынка земли.

Основные изменения, на которых настаивают народные депутаты, касаются количества гектаров, которые можно приобрести "в одни руки", и участия в рынке иностранцев. "Сегодня" узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы.

Жительница Порадовки Киевской области Ольга Крушинская свой пай она получила в наследство. После смерти родителей. Но переоформления земли продолжалось долгих семь лет, и обошлось в немалую сумму. Поэтому Ольга считает, что открытие рынка земли значительно облегчит подобный процесс.

"Сейчас бы вот муж взял свой пай, и подарил бы ребенку – но не имеет права. Только после смерти, по прямому наследованию. Так почему же я столько лет не могу им распорядится", – говорит жительница Порадовки Киевской области Ольга Крушинская.

Почти 20 га земли в Порадовке сейчас в аренде. И кто на этой земле зарабатывает – не знает даже председатель села.

"У нас есть земли запаса, но мы даже не знаем, кто их обрабатывает. Налог в сельский совет такой масштабный не поступает. Я хочу, чтобы обрабатывали нормальные арендаторы. Чтобы платили нормальный налог в сельский совет. Чтобы ремонтировали мы сами дороги, чтобы могли тот же забор поставить", – говорит председатель Порадовского сельского совета Татьяна Ковтун.

Определить всех владельцев и арендаторов земли — именно это обязался сделать Госгеокадастр перед введением рынка земли.

"Мы создадим реестр всех владельцев, все сделки – нотариально, через электронный реестр прав. Сканирование всех паспортов документов идентификационных кодов, расчет с владельцем пая – только через банковский счет. И человек, который покупает, должен предоставить справку из налоговой, где он взял деньги, чтобы купить эту землю, надо показать что доход легализован", – говорит уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

Уполномоченный президента на встрече с паевщиками объясняет – земельная реформа создаст условия для конкуренции среди фермеров. Соответственно, пайщик будет иметь выбор – и сможет сдать в аренду или продать свой участок по более выгодным условиям.

"Орендная плата за последние пять лет поднимается у вас?", – спрашивают на встрече жителей Порадовки. "Да, она поднимается с 2017 года", – отвечает одна из паевщиц. "И индексируется постоянно?" "Но ведь законом предусмотрено мораторий до 2025 года, индексации нет", – отвечает женщина. "Вы считаете, это справедливо?" "Нет", – говорит жительница Порадовки.

Когда рынок земли откроют – стоимость гектара должна вырасти, считают реформаторы.

Чтобы малые и средние фермеры могли выкупить земли, на которых работают – в госбюджете на следующий год предусмотрено четыре миллиарда гривен на компенсацию льготных кредитов. Их будут выдавать, как только откроют рынок земли. Предварительно – с 1 октября 2020 года.

А пока законопроект готовят ко второму чтению в Верховной Раде. В частности, кардинально должны изменить скандальный пункт о продаже земли иностранцам.

"Между первым и вторым чтением иностранцев изымут и в переходных положениях пропишут, что вопрос продажи земли иностранцам будут рассматривать исключительно после референдума. Вопрос о всеукраинском референдуме запланирован на конец 2020 года, потому что нужно принять законодательство, и тогда на референдуме народ сам решит – допускать иностранцев или не допускать. А до того момента, пока не будет проведен референдум, никаких иностранцев в законе не будет", – объясняет уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

А пока не состоится референдум, иностранцы, которые уже работают на украинской земле, будут продолжать это делать. На условиях договора аренды. К законопроекту об открытии рынка земли народные депутаты уже подали более двух тысяч поправок.

Напомним, что ранее в Киеве прошло общественное обсуждение земельной реформы.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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