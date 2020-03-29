В Китае масками и защитными костюмами загружают самолет для гуманитарной помощи Украине

Сейчас в международном аэропорту Сямень (Китайская народная республика – Ред.) происходит загрузка самолета очередной партией противоэпидемических средств, которые отправятся в Украину.
Об этом заявили в украинском посольстве в Китае.
"Самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры.
"В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", – добавили дипломаты.
Ожидается, что гуманитарный груз из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.
Ранее сообщалось, что Китай из-за коронавируса закрывается от мира.
Напомним, что Поднебесная выделила колоссальные средства на устранение последствий эпидемии COVID-19.
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