В Китае масками и защитными костюмами загружают самолет для гуманитарной помощи Украине

Ранее были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры

Сейчас в международном аэропорту Сямень (Китайская народная республика – Ред.) происходит загрузка самолета очередной партией противоэпидемических средств, которые отправятся в Украину.

Об этом заявили в украинском посольстве в Китае.

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"Самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры.

"В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", – добавили дипломаты.

Ожидается, что гуманитарный груз из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.

Ранее сообщалось, что Китай из-за коронавируса закрывается от мира.

Напомним, что Поднебесная выделила колоссальные средства на устранение последствий эпидемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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