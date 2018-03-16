В Кременчуге дорога ушла под землю

Сегодня, 12:56

Из-за сильного потока, коммунальщикам пришлось перекрыть проезжую часть


Сто метров дороги провалилось в Кременчуге Полтавской области из-за прорыва канализации. Авария произошла под землей, в системе водоотведения. Грунт и камни полетели прямо в коллектор.

Из-за сильного потока, коммунальщикам пришлось перекрыть проезжую часть и ограничить путь для пешеходов. Пострадавших нет.

Когда возобновится движение на этом участке дороги, в настоящее время неизвестно. Ведутся работы. 

Напомним, в Харькове из-за аварии на канализационном коллекторе возник провал глубиной в 30 метров – в яму "ушли" несколько деревьев и часть домаПри этом в Харькове такая масштабная авария происходит уже не впервые, а на ее ликвидацию уйдет несколько месяцев.

Напомним, ранее в центре Одессы прямо посреди улицы провалился асфальт.

Также мы сообщали о грузовике, который ушел под землю в Полтавской области.

Кроме того, мы писали, что в Киеве прорвало трубу и затопило ул. Ольжича, после этого возле места прорыва припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю. На месте прорыва трубы бил фонтан из воды.
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