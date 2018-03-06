В Кремле придумали, кем заменить Суркова на переговорах с Волкером – источник

Новая и пятая по счету встреча спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Донбассу может пройти уже в марте, правда точная дата не сообщается. А ведь именно в этом и кроется главная интрига.

Во-первых, 18 марта в России пройдут очередные президентские выборы. Во многом из-за этого переговоры министров иностранных дел Нормандской четверки в Мюнхене так и не состоялись. К тому же в российских СМИ уже давно ходят слухи, что после перевыборов Путина – Суркова заменят. В таком случае смысл Волкеру встречаться с человеком, который вот-вот потеряет свой пост?

"Да, скорее всего Суркова заменят. Он потерял былое влияние на Донбассе… Наиболее реальной кандидатурой сейчас выглядит Дмитрий Козак", – говорит сайту "Сегодня" источник, приближенный к Трехсторонней контактной группе.

Фигура вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака довольно противоречивая. Сразу после незаконной аннексии ему поручили курировать украинский Крым, а в конце 2016-го, когда Сурков начал терять былое влияние в ОРДЛО, российские СМИ называли Козака теневым руководителем "ДНР"/"ЛНР". Вот уже 15 лет он занимается урегулированием конфликта в Приднестровье. В 2003 году по плану Козака Молдова должна была стать федерацией, а ПМР и Гагаузия – получить особый статус и право блокировать решения Кишинева, вплоть до внешнеполитических. Все сходства с Донбассом, как сейчас модно говорить, "совершенно случайны".

Дмитрий Козак. Фото Getty Images

Напомним, ранее сообщалось о "плане Волкера" по Донбассу, из которого стало известно, что США предлагают России.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России".