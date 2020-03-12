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В МИД объяснили, кому нельзя будет ехать в США

12 марта, 16:11

Сергей Мартынец

Министерство иностранных дел дало рекомендации украинцам, которые собираются в США

Американский президент Дональд Трамп запретил иностранцам из Европы въезд в США. В Министерстве иностранных дел объяснили, что в Америку закрыта дорога тем гражданам Украины, которые посещали страны Европейского Союза и Шенгенской зоны.

Ограничения на въезд в США вступают в силу с 13 марта. Согласно разъяснениям Белого дома и Департамента внутренней безопасности, ограничения на въезд в Соединенные Штаты касаются иностранных граждан, в том числе украинцев, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

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"Соотечественникам, которые продолжают находиться на территории США, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещение пораженных вирусом штатов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшем дипломатическом учреждении Украины. В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться дипучреждения", – говорится в рекомендациях МИДа.

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Как сообщали новости "Сегодня", в своем совместном заявлении главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен отмечали, что Евросоюз не одобряет принятие решения Америкой в одностороннем порядке и без консультаций о запрете на поездки.

А тем временем в почти половине штатов США введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Число случаев заражения вирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек.

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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США коронавирус МИД Украины

Источник: Сегодня

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