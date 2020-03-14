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В МИД определили, кому из иностранцев разрешать въезжать в Украину

14 марта, 12:49

Сергей Мартынец

Власти определили категорию лиц, которую будут пускать в Украину из Европы

Министерство иностранных дел утвердило категорию иностранных граждан, которых буду пропускать в Украине во время закрытия границ с Европой. Такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны. Соответствующий документ опубликовал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"Официальная информации о том, какие категории иностранных граждан будут беспрепятственно пропускать украинские пограничники, согласно решению СНБО о временном ограничении пропуска через границу", – написал он.

Так, с 16 марта сроком на две недели запрещается въезд в Украину иностранных граждан, за исключением следующих категорий лиц:

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  • сотрудники иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
  • лица, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 марта Совет национально безопасности и обороны принял ряд мер по противодействию опасному вирусу. Среди прочего, было принято решение закрыть границы с Европой на две недели.

В то же время власти призвали украинцев не покидать территорию страны и заверили, что те, кто находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Читайте подробней, как будет работать таможня и когда закроют границу.

Смотрите видеообращение Зеленского к народу:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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МИД граница иностранцы коронавирус

Источник: Сегодня

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