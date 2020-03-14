Карантин в Украине: стало известно, как будет работать таможня и когда закроют границу

В Таможенной службе рассказали, что из-за коронавируса 16 марта с 00:01 Украина закроет границу для иностранных граждан на 2 недели. Об этом ведомство сообщило на своей странице Facebook, а также на сайте Совета Национальной безопасности и обороны Украины.

"По возвращению из стран, где сейчас бушует коронавирус, украинцы будут проходить процедуру обсервации (при симптомах вируса. – Ред.). Через трое суток закрывается регулярное авиасообщение. Граждан Украины просят в течение этого времени вернуться домой. Всем, кто не будет успевать по объективным причинам это сделать, рекомендуют обратиться в украинские консульства. Таких соотечественников будут возвращать домой отдельными нерегулярными рейсами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок. Водители грузовых автомобилей, транзитного транспорта, экипажи судов, которые не являются гражданами Украины, смогут заходить на территорию страны, но будут подвергаться медицинскому осмотру.

Во время карантина будут работать все крупные пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска.

Реклама

"Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов. Гостаможслужба преследовала интересы бизнеса, подавая к Кабмину перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны", – написали в сообщении.

Гостаможслужба рекомендует перевозчикам выбирать для пересечения границы пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщение Украины с другими странами. Таже нужно отслеживать меры, которые предпринимают другие страны в связи с коронавирусом. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Кроме того, уточняется, что закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций. Гуманитарные грузы таможенники будут проверять по ускоренной процедуре в течение одного дня.

Также СНБО уточняет, что граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты. В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организовано доставке украинских граждан спецрейсами.

Напомним, мы писали, что в Украине подтвердили еще один случай коронавируса. Заразилась женщина из Кременецкого района Тернопольской области.

Кроме того, ранее была зафиксирована первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.

Смотрите обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в связи с COVID-19:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама