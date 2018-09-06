В Минфине объяснили, какие проблемы возникли с принятием закона о растаможке "евроблях"

Нужны еще несколько раундов переговоров чиновников и активистов, которых не устроили предложенные ставки

Проголосованный украинским парламентом в первом чтении законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей на европейских номерах не удовлетворил владельцев таких авто.

Об этом заместитель министра финансов Сергей Верланов рассказал "Экономической правде".

"В целом Кабмин и Минфин поддержали этот законопроект, но к нему есть определенные замечания. Их нужно учесть при его принятии во втором чтении. Принятие в первом чтении ее (Нины Южаниной – Ред.) законопроекта, в некоторой степени, сняло напряжение. Теперь нам есть куда двигаться", – сказал он.

Чиновник объяснил, какие моменты нуждаются в доработке.

"Во-первых, для нас принципиально решить вопросы охраны окружающей среды, какой стандарт мы берем – Евро-3, Евро-4 или Евро-5. Евро-5 не подходит. Фактически – это семилетние автомобили. Мы должны откатиться к определенному стандарту, как минимум, Евро-4. Но дискуссия идет и о Евро-3", – рассказал замминистра финансов.

"Во-вторых, ставка. Мы должны выйти на определенный компромиссный вариант с комитетом и уже сложившейся инициативной группой "Евросила". Нужно найти такое решение, чтобы эти автомобили были все же растаможены и введены в легальный оборот", – заявил Верланов.

Переговоры между заинтересованными сторонами будет продолжаться.

"По моей информации, предложенный Ниной Южаниной и принятый в первом чтении вариант сейчас уже не в полной мере удовлетворяет активистов. Чтобы подготовить законопроект ко второму чтению, нам нужен еще один или несколько раундов переговоров, по результатам которых мы примем решение", – сообщил представитель министерства финансов.

По его словам, около 420 тыс. "евроблях" передвигается по Украине или в таможенном режиме транзита или временного ввоза.

"Из них около 125 тысяч находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока. Вот эти автомобили – под вопросом. Их владельцы ждут закона, чтобы просто посчитать на калькуляторе, выгодно или нет растамаживать в Украине", – добавил Верланов.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах. Депутаты поддержали законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Документом предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро.

Определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения к базовым ставкам акцизного налога коэффициентов. Один коэффициент будет определяться делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля в куб. см на 1000 куб. см. Коэффициент возраста – количество полных календарных лет с года, последующего за годом производства автомобилей, к году определения ставки налога.

Ранее владельцы "евроблях" уже озвучивали все требования, главным из которых назвали отмену акциза на растаможку автомобилей.