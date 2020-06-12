В Минкульте назвали дату, когда могут открыться кинотеатры

Министерство культуры предложило Министерству здравоохранения разрешить работу кинотеатров в Украине со 2 июля. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, он вместе с представителями киноиндустрии и профильными депутатами обсудили с министром здравоохранения условия открытия кинотеатров. Глава Минкультуа напомнил, что изначально планировалось, что оно состоится 10 июня, однако, карантин значительно отразился на деятельности кинотеатров, поэтому пришлось пересмотреть эту дату.

"Реалии следующие: перспектива работы в "минус", а значит отсутствие прибыли на обеспечение операционной работы и на оплату услуг персонала; даты мировых и украинских кинопремьер перенесены. Все это объективно объясняет причины смещения даты. Поэтому предложили Минздраву наши предложения по поэтапному возвращению кинотеатров к жизни со 2 июля. Надеюсь, что план будет рассмотрен как можно быстрее. По прогнозам, новая дата позволит индустрии возобновить работу уже в прибыль. А посетители, в свою очередь, наконец-то получат возможность безопасного просмотра фильмов в кино с соблюдением всех санитарных норм", – заявил Ткаченко.

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Как сообщали новости "Сегодня", с 10 июня Украина перешла к очередному этапу смягчения карантина. Разрешили открыть учреждения культуры, гостиницы, базы отдыха. Однако не все области смогли себе такое позволить из-за обострившейся эпидемической ситуации. Читайте подробней, что разрешили открыть с 10 июня, и какие правила.

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