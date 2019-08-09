В Минобороны назвали главные приоритеты в финансировании армии до 2022 года

/ Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны при подготовке проекта Бюджетной декларации на 2020-2022 годы определило три главных приоритета. Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра обороны Украины Олег Шевчук.

По его словам, министром обороны утвержден ориентировочный план содержания и развития Вооруженных Сил на ближайшие годы.

"Первый: обеспечение своевременной и полной социальной защиты военнослужащих, комплектование должностей профессиональными военными и выплата им достойного денежного обеспечения. Второй: оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники, в том числе во исполнение поручения президента Украины по разработке высокоточного ракетного вооружения и развития морской составляющей. Третий: материально-техническое обеспечение войск, в первую очередь операции Объединенных сил", – сказал Шевчук.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Украины рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны. Эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач. Владимир Зеленский также заявлял, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ.

В свою очередь начальник Генерального штаба Руслан Хомчак называл главную проблему Вооруженных сил Украины. Он указал на "нездоровые отношения" между военнослужащими и заявил о необходимости изменить отношение к службе на всех уровнях.

А на фронте тем временем снова враг срывает перемирие и ведет обстрелы позиций украинской армии. Подробней смотрите в сюжете:

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