В Минприроды рассказали, как утилизировать использованные маски и перчатки

Для украинцев есть простые рекомендации, как утилизировать использованные маски и перчатки. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время брифинга о ситуации с коронавируом в стране.

"К нам поступает очень много запросов по обращению с отходами масок и перчаток в домохозяйствах. Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. На самом деле, мы рекомендуем отходы масок и перчаток класть в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях около 72 часов. Это европейский опыт, он себя зарекомендовали, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов", – сказал министр.

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Также по его словам, Минприроды рекомендует по возможности использовать многоразовые защитные маски.

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"Хочу четко отличить отходы, которые формируются в медицинских учреждениях и они попадают на утилизацию исключительно в лицензированные перерабатывающие предприятия, которые четко контролирует Министерство защиты окружающей среды такие отходы утилизируются по определенной программе и не представляют после утилизации угрозы для граждан", – добавил Абрамовский

Напомним, Еврокомиссия приняла директиву, согласно которой мусор, возникающий в ходе жизнедеятельности зараженных коронавирусом пациентов, следует складывать в отдельные мешки, которые обязательно должны быть завязаны. Использованную защитную одежду, маски и перчатки следует также выбрасывать в отдельный мусорный пакет. Если мусорные мешки плотно закрыты, их можно выбрасывать с обычным мусором.

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