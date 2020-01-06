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В Минветеранов рассказали, в чем нуждаются освобожденные из плена украинцы

6 января, 17:21

В первую очередь украинцам необходимо восстанавливать здоровье и документы

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинцы, которые были освобождены из плена в ходе масштабного обмена 29 декабря, в первую очередь нуждаются в восстановлении здоровья и документов – сейчас они проходят обследование и у многих были обнаружены проблемы с зубами и сердцем. Также с ними работают психологи.

Как сообщили в Министерстве ветеранов, "люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и остальное".

"Это нужно, в том числе, и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им сто тысяч гривен материальной помощи", – заявил начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк.

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Между тем сотрудники министерства ежедневно навещают освобожденных, которые были доставлены в Киев и размещены в больнице Феофания. Они совместно с привлеченными специалистами предоставляют необходимые услуги и консультации.

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"В первую очередь освобожденным из плена нужно стоматологическое вмешательство, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов относительно их содействия", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам советницы главы Минветеранов по медицинским вопросам Татьяны Тимошенко, у тех, кто находился в плену, "наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств".

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек, которых удерживают в России и на оккупированных территориях. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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