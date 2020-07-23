В Минздраве дали неутешительный прогноз по работе детских лагерей

Эпидемиологическая ситуация в Украине сегодня не позволяет открыть детские лагеря. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве.

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"Учитывая эпидемическую ситуацию в каждом отдельном регионе, следует внимательно задуматься над тем, что летние лагеря будут посещать дети из регионов с высокими показателями заболеваемости. Принимая во внимание текущую эпидемическую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине, открытие детских оздоровительных учреждений сейчас будет преждевременным из-за значительного риска распространения болезни", - говорится в сообщении.

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В ЦОЗ напомнили, что региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций каждые три дня анализируют эпидемическую ситуацию в регионах и рассматривают вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

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Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

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Напомним, на днях глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что в области разрешили возобновить работу детских оздоровительных лагерей с 31 июля.

Как известно, карантин в Украине продлен до 31 августа.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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