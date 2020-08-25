В Минздраве объяснили, почему на выходных фиксируют меньше новых случаев COVID-19

Часто люди при плохом самочувствии стараются отложить обращение к врачу на понедельник

В выходные дни, как правило, наблюдается снижение количества новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такая ситуация наблюдается не только в Украине, но и во многих других странах, например, во Франции, Польше или Испании. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

Реклама

По его словам, количество тестов и больных за выходные в статистике стабильно ниже, чем в будни, а со вторника опять идет рост. Так, часто люди при плохом самочувствии стараются отложить обращение к врачу на понедельник. Иногда семейные врачи не назначают мобильную бригаду на выходных, если пациент не в критическом состоянии.

Читайте также: Китай уже вовсю вакцинирует медиков от коронавируса

"Также не работают частные лаборатории и почему-то не на полную мощность на выходных работают лаборатории в заведениях здравоохранения, в клинических больницах. Лаборатории Министерства здравоохранения – так называемые лабораторные центры – работают на полную загруженность", – отметил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине за последние сутки, 24 августа, выявили 1658 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 108 415 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 52 870 человек, умерли – 2318.

Реклама

Отметим, ученые зафиксировали первый официальный случай повторного заражения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама