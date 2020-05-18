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В Минздраве объяснили, почему с пенсионеров не снимают карантинные ограничения

18 мая, 11:39

Сергей Мартынец

На сегодняшний день в Украине 4370 заразившихся пенсионеров

В Украине ввели первые смягчения карантина, однако это не касается пенсионеров – они и дальше должны находиться на самоизоляции, поскольку входят в группу риска. Сейчас большинство больных и умерших от коронавируса – люди, которым за 60 лет. Об этом сказал на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Наибольшее количество случаев заболеваний коронавирусной болезнью зарегистрировано у нас в возрастной группе 60+. Всего в этой группе заболели на сегодняшний день 4370 человек (24% от всех заболевших в Украине). 66% всех летальных случаев, которые мы имеем на сегодня, зарегистрированы именно в этой возрастной группе, и около 72% умерших в этой возрастной группе имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания (сахарный диабет, новообразования, заболевания легких и почек)", – сказал он.

Ляшко отметил, что это и есть ответ на вопрос, почему не снимают ограничения для пенсионеров, – это наибольшая группа риска.

"Поэтому в постановлении про карантин эти люди попадают под самоизоляцию. Когда мы говорим, что открываем парикмахерские, заведения питания, мы пишем, чтобы ограничили присутствие и работу людей возрастной группы 60+, поскольку у нас наибольший процент заболевших и летальных случаев именно в этой возрастной группе", – подчеркнул санврач.

Как сообщали новости "Сегодня", с 11 мая в Украине был ослаблен карантин. В основном это коснулось бизнеса – заработали кафе, рестораны, салоны красоты, парикмахерские и другие мелкие предприятия. Некоторые ограничения сняли и для людей – теперь можно выходить на прогулки и даже в кафе.

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пенсионеры карантин Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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