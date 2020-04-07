В Минздраве объяснили, почему закрыли парки на время карантина

Во время распространения COVID-19 власть вынуждена закрыть парки для посещения, потому что "украинцы еще не доросли до нужного уровня сознания". Об этом в эфире одного из телеканалов сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, комментируя ужесточение карантинных мер.

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, - пояснил чиновник. - Только суровые ограничительные меры позволяют нам, нашим людям, воздержаться от контактов и прервать цепочку инфекции".

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Также, по словам Ляшко, гулять украинцам в компании не более двух человек или же сопровождая детей можно, но не в парках.

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Как известно, в Украине четвертую неделю продолжается карантин. С 6 апреля ограничительные меры еще больше усилены. В частности, запрещено посещать парки, находиться в общественных местах без маски, собираться группами более двух человек. Также установлен перечень лиц, которые должны находится на самоизоляции.

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