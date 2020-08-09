В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день проведено 21 988 тестирований на коронавирус

В Украине количество зараженных коронавирусом уже превысило 80 тысяч. За прошлые сутки Киев и еще три области шли практически нога в ногу по заболеваемости. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев – 120, Львовской области – 125, Ивано-Франковской области – 124, Харьковской области – 123, Черновицкой области – 104 и Одесской области – 96", – проинформировал он.

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Степанов также сообщил, что за вчерашний день проведено 21 988 тестирований, из них 14 973 методом ПЦР и 7 015 ИФА тестов.

В Минздраве подвели итоги, сколько всего зараженных коронавирусом по регионам: Винницкая область – 2 974 случая, Волынская – 4 282, Днепропетровская – 1 547, Донецкая – 975, Житомирская – 2 131, Закарпатская – 5 765, Запорожская – 937, Ивано-Франковская – 5 676, Кировоградская – 721, г. Киев – 9 498, Киевская – 4 176, Львовская – 10 851, Луганская – 153, Николаевская – 705, Одесская – 4 165, Полтавская – 494, Ровенская – 6 840, Сумская – 668, Тернопольская – 3 289, Харьковская – 4 784, Херсонская – 267, Хмельницкая – 1 346, Черновицкая – 6 669, Черкасская – 1 022, Черниговская – 1 014.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство поручило Минздраву, МВД и Минцифре разработать такую систему, которая позволит отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это должно позволить оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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