В Украине количество зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч: новые данные

В Украине количество больных COVID-19 превысило уже 80 тысяч человек. После недавних "коронавирусных" антирекордов, за последние сутки зафиксировано 1 199 новых зараженных.

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Об этом свидетельствуют данные карты мониторинга СНБО.

Так, за вчерашний день зафиксированно 1 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Теперь общее количество больных за время эпидемии достигло 80 949 человек.

За прошедшие сутки также было 18 смертельных случаев (всего 1 897), а вылечилось от COVID-19 317 украинцев (всего 43 972).

В тренде В Украине решили отслеживать контакты зараженных коронавирусом

Напомним, по состоянию на утро 8 августа в Украине было зафиксировано 1489 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 27. За пятницу выздоровели 600 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Киеве – 200 и в Одесской области – 165.

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На данный момент почти десять регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Так, сейчас не готовы к ослаблению карантинных ограничений Киев, Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области. Напомним, что Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяются следующие показатели: заполненность в больницах – не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч жителей, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%. Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей пять дней подряд.

А тем временем правительство поручило Минздраву, МВД и Минцифре разработать такую систему, которая позволит отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это должно позволить оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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