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В Минздраве рассказали, можно ли заразиться COVID-19 от заказанных онлайн продуктов

23 марта, 15:32

Денис Беспалов

Владелец предприятия обязан постоянно контролировать наличие симптомов болезни у своих работников

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что заразиться COVID-19 от заказанных онлайн продуктов почти невозможно. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это невозможно в принципе, чтобы упаковку онлайн-заказов делал больной человек. Поскольку процесс приготовления продуктов питания, а также их упаковки должен происходить в соответствии с принципами ХАССП (система управления безопасностью пищевых продуктов – Ред.), которые действуют на предприятиях пищевой промышленности", - отметил он.

Ляшко отметил, что владелец предприятия обязан каждое утро и в течение рабочего дня контролировать наличие симптомов болезни у своих работников, а в случае появления таких симптомов – отстранить человека от работы.

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"В то же время мы должны заботиться о своей личной гигиене. В первую очередь, это чистые руки. Кроме того, во время распаковки упаковки мы перекладываем продукты питания в чистую домашнюю тару, а все остальное мы отправляем на утилизацию. После этого моем руки под проточной водой минимум 45 секунд, хорошо обрабатывая их мылом. В данном случае мы так предотвращаем возможном распространению возбудителя вируса, при его наличии, а также проникновение его в наш организм и инфицирование нашего организма", - подчеркнул главный санитарный врач.

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Напомним, Кабинет министров с целью не допустить распространение коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Тем временем министр здравоохранения Илья Емец заявил, что к маю можно справиться с распространением коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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заражение коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко

Источник: УНИАН

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