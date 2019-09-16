В Минздраве рассказали о ситуации со вспышкой кори

Фото: amicopediatra.it

С начала 2019 года корью в Украине заболели более 57,8 тысяч жителей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 37-й недели текущего года (с 5 по 12 сентября) на корь заболели 104 человек – 64 взрослых и 40 детей. В частности, больше новых случаев заболевание на корь зарегистрировано в городе Киев (14 больных: 9 взрослых и 5 детей), Днепропетровской (9: 3 взрослых и 6 детей), Одесской (9: 5 взрослых и 4 ребенка), Винницкой (8: 6 взрослых и 2 ребенка) и Киевской (8 взрослых) областях.

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С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 сентября 2019 года) корью заболели 57 тыс. 824 человек – 27 тыс. 402 взрослых и 30 тыс. 422 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 40 из которых умерли.

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Напомним, что Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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