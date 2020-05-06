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В Минздраве уточнили, как будут госпитализировать украинцев во время карантина

6 мая, 10:59

Сергей Мартынец

Максим Степанов рассказал, как пациентов будут класть в больницу

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

В Украине разрешили проводить операции во время карантина. Но перед госпитализацией пациенты пройдут обязательное бесплатное тестирование на коронавирус и небольшую самоизоляцию. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, важно не только оказать медицинскую помощь пациенту, но и не занести вирус в больницу.

"Проведение этих плановых операций возможно только при четком соблюдении карантинных и санитарных правил, чтобы не было занесения и распространения внутрибольничной инфекции COVID-19. Именно поэтому все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут на самоизоляции в течение двух-трех дней после тестирования. Потом уже будут госпитализированы в больницу для проведения операции", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что тестирование на коронавирус перед операцией будет бесплатным.

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Как сообщали новости "Сегодня", правительство внесло изменения в "карантинное" постановление №211, которым ранее запрещалось проводить операции на время ограничительных мер. Однако теперь сделали исключение для определенной категории людей, нуждающихся в госпитализации. Кого разрешили класть в больницу.

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операция госпитализация пациент Максим Степанов

Источник: Сегодня

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