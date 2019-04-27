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В Москве арестовали украинского бизнесмена

27 апреля, 16:09

Миллионера подозревают в даче взятки в большом размере

Фото: Facebook

В Москве задержали украинского бизнесмена Павла Климца по продозрению в даче взятки в особо крупном размере, сообщает газета "Коммерсантъ".

Следователи СУ СКР по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере в отношении Павла Климца, а 12 апреля суд его арестовал.

Сообщают, что визит в Москву мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов на Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых действий.

"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса",- утверждает собеседник издания.

Советник Климца Юлия Трестер подтвердила факт о его аресте, но информацию о взятке отрицает. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Взятки не было. Работают адвокаты. Учитывая отношения с соседним государством, семья Климца воздерживается от комментариев и просит СМИ не строить никаких версий, это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой", – отметила Трестер.

Она также добавила, что в последние годы Климец отходил от дел в компании "Олимп".

Напомним, Басманный суд Москвы 12 апреля санкционировал заочный арест бывшего министра обороны Украины, лидера украинской партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, обвиняемого в якобы публичных призывах к терроризму.

Также мы писали, что Срок незаконного ареста четырех военнопленных украинских моряков в Москве продлили до 24 июля.


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Тег суд, взятка, задержали, следователи

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Источник:

Интерфакс-Украина

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