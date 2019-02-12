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В Москве суд принял решение по еще четверым украинским морякам

Вчера, 13:46

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда, чтобы украинцев освободили из СИЗО

В Москве суд принял решение по еще четверым украинским морякам Украина Сторона защиты подала апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда, чтобы украинцев освободили из СИЗО

Московский городской суд продлил арест четырем пленным украинским морякам. На сегодняшнем судебном заседании было принято решение по Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Роману Мокряку и Сергею Цыбизову. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

По его словам, суд так и не удовлетворил апелляцию стороны защиты на решение Лефортовского суда от 16 января, когда им была продлена мера пресечения.

"Всех четверых военнопленных доставили в суд, однако по ходатайству следователя, поддержанного прокурором, суд принял решение провести судебное заседание в закрытом режиме. В ходе заседания защита ходатайствовала о приобщении копий резолюции ПАСЕ, в которой содержится требование к российским властям о незамедлительном освобождении захваченных военных моряков и обращении с ними в соответствии нормами женевских конвенций. В удовлетворении данного ходатайства было отказано. Итоговое решение суда стало таким же, как и по предыдущей четверке – постановление Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменения, а военнопленные остаются в СИЗО до конца апреля", – написал Полозов.

Как сообщалось, 7 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков. Задержанные в Керченском проливе Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш и Андрей Шевченко останутся за решеткой до 24 апреля.

Напомним, ранее в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

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Тег Россия, суд, моряки, арест, Полозов

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