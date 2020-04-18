В МВД не исключают, что пожары возле Киева – спланированная диверсия

В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а сейчас и в Житомирской области, может быть результатом спланированной диверсии.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк.

"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", - пишет Шкиряк.

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Шкиряк также призвал украинцев сообщать об обнаружении фактов и местонахождении предполагаемых поджигателей и диверсантов, которые осуществляют провокации с поджогами в лесных зонах.

Ранее сообщалось, что полиция Киевской области задержала двух парней по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.

А в Житомирской области ведется работа по локализации четырех небольших очагов возгорания в результате лесных пожаров.

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