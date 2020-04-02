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В МВД припомнили, как в Индии бьют палками нарушителей карантина

2 апреля, 21:49

Елена Кузьмич

«Оставайтесь дома, тогда вам не придется иметь проблемы с составлением админпротокола», - предложили в полиции

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко обсудил меры, которые вводят в Индии из-за нарушения ограничений по коронавирусу, например, избиение полицией правонарушителей и составление админпротоколов за нарушения в Украине.

Об этом сообщает hromadske.

"Вы смотрите видео из других стран, как ведут себя полицейские? Как индийская полиция палками бьет граждан, находящихся в общественных местах", — сказал спикер, добавив, что убежден — так делать не нужно.

"Я призываю вас — не нарушайте. Выходить не с нарративом, что полицейский превысил полномочия, а с другой — не нарушать. Оставайтесь дома, тогда вам не придется иметь проблемы с составлением админпротокола", — добавил Шевченко.

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Он считает, что каждого правонарушителя зафиксировать невозможно, но фиксирование нарушителей имеет профилактический характер.

"Тысячи протоколов будут составлены, другим не захочется иметь дело с судебным разбирательством своего дела и быть оштрафованным", —резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что в Индии полиция также заставляет приседать либо отжиматься тех, кто нарушил правила карантина.

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Индия МВД карантин Украина коронавирус ограничения

Источник: Громадське телебачення

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