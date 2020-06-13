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В НАБУ показали, как выглядит взятка в шесть миллионов долларов (фото)

13 июня, 15:10

Руслан Ровик Руслан Ровик

Главы НАБУ и САП показали, какая сумма предлагалась, чтобы "решить вопрос"

Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Артем Сытник и Назар Холодницкий, дали брифинг и рассказали о предложении рекордной взятки в истории Украины – шести миллионов долларов, а также показали, как выглядит эта сумма наличными.

Как сообщили на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро, с поличным задержали группу, которая пыталась предложить пять миллионов долларов руководству антикоррупционных органов.

"Деньги назначались на закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, которое осенью 2019 года Генеральная прокуратура передала в НАБУ по подследственности", - говорится в сообщении.

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При этом главы НАБУ и САП отметили, что сейчас уголовное производство остановлено, а бывший чиновник находится в розыске.

"К нам поступила информация о том, что определенные лица за неправомерную выгоду хотят это производство закрыть. Сумма выгоды составила в результате шесть миллионов долларов, из которых пять миллионов назначались непосредственно нам за закрытие дела и один миллион – предназначался за "консультационные услуги "посреднику", - объяснил глава САП Назар Холодницкий.

По словам директора НАБУ, уголовное производство о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня 2020 года, с момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, и до момента задержания прошло лишь 9 дней.

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Среди задержанных оказались: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим чиновником, а также бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы.

Чиновнику ГНС, который выполнял роль посредника, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о "пособничестве в предоставлении служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц".

Как выяснило следствие, действующий чиновник получил деньги от людей, связанных с экс-чиновником.

"Постановление о закрытии уголовного производства он оценил в шесть миллионов долларов, из которых миллион планировал оставить себе. Эту сумму изъяли в багажнике его машины во время следственных действий", – говорится в сообщении НАБУ.

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Ранее сообщалось, что в Киеве проректор университета попался на огромной взятке. Он требовал у студентов-иностранцев 224 тысячи гривен.

В целом, корупционные скандалы – частое явление в Украине. Смотрите на видео еще одну историю.

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взятка коррупция НАБУ САП Артем Сытник Назар Холодницкий

Источник: Сегодня

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