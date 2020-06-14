В начале недели Украину будет штормить: синоптики дали прогноз погоды

В Украине жара немного спадет, но все равно особой прохлады не ожидается

В ближайшие дни в Украине продолжат идти дожди с грозами, местами будет бушевать штормовой ветер, и возможен даже град. Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Так, 15 июня грозовые дожди синоптики обещают на всей территории страны. При этом жара в районе 30 градусов будет только на востоке. В центральных, южных и северных областях максимум +28, а на западе свежее всего – 23-25 тепла. В Киеве 26-28 и дождь.

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Кроме того, в понедельник днем в юго-восточной и северо-восточной частях страны местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), а в Николаевской и Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во вторник, 16 июня, дожди прекратятся только в Сумской области и на востоке, кроме Донецкой области. Температура воздуха не изменится и будет от 23 градусов на западе и до +31 в восточных областях. В столице те же 26-28 и дожди с грозой.

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Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Также разгул стихии был и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом. Мощный ураган кружил мусор и двигал авто.

Смотрите также видео, как на днях дождь заливал Львов:

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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