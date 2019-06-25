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В Нацполиции рассказали о высоком уровне детской смертности в результате ДТП

25 июня, 05:53

Только с начала года в ДТП погибли уже 56 детей

Фото: А.Ракитин, Сегодня

В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 170 детей. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Нацполиции Украины.

По данным полиции, в 2018 году в результате ДТП погибли 176 детей, а с начала 2019 года, по состоянию на 8 июня 2019 года, погибли 56 детей.

Напомним, в понедельник, 25 июня, в Одесской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии пострадали семь человек. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, дети, статистика, смертность

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УНН

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