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В Нацполиции сообщили о шокирующем количестве ДТП за сутки

27 мая, 15:04

За период с 20 по 26 мая в общем вынесено 29 097 постановлений за нарушение ПДД

фото из открытых источников
фото из открытых источников.

В Украине за минувшие сутки произошло более 600 ДТП, из них 100 – с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"За прошедшие сутки на дорогах нашей страны произошло 601 ДТП. Соблюдайте правила дорожного движения. Дорога не прощает ошибок", – указали в полиции.

Кроме того, по обнародованным правоохранителями данным, за минувшие сутки составили 260 протоколов за управление в состоянии опьянения, зафиксировали 100 ДТП с пострадавшими.

"114 человек травмированы 16 человек погибло", – отметили в полиции.

По данным патрульной полиции, за период с 20 по 26 мая в общем вынесено 29 097 постановлений за нарушение ПДД, 865 админпротоколов составили за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как мы писали ранее, два легковых автомобиля столкнулись в ночь на 25 мая на трассе возле Корсунь-Шевченковского Черкасской области, в результате чего два человека погибли. Еще двое пострадали, в том числе двухлетний ребенок.

Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег авария, ДТП, протокол, пострадавшие, Нацполиция

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