В Одесской области муж взорвал себя с женой в больнице

Как стало известно, к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел 54-летний гражданский муж, который мог принести взрывоопасные предметы. Женщина была одна в отдельно стоящем здании. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа увидела через окно чеки от двух гранат, а взрыв был один, поэтому заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на опасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.
Происшествие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.
Новости "Сегодня" сообщали, что в Одесской области во двор жилого дома бросили гранату РГД-5. А в Киевской области пьяный мужчина угрожал гранатой дочери.
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