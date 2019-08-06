Сожитель пришел к женщине с гранатами РГД-5 и Ф-1

В Одесской области муж взорвал себя с женой в больнице 2019-08-06T22:12:00+03:00 Украина Сожитель пришел к женщине с гранатами РГД-5 и Ф-1

В больнице райцентра Раздельная Одесской области произошла трагедия – при взрыве гранаты погибли два человека, сообщает областная полиция.

Как стало известно, к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел 54-летний гражданский муж, который мог принести взрывоопасные предметы. Женщина была одна в отдельно стоящем здании. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа увидела через окно чеки от двух гранат, а взрыв был один, поэтому заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на опасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Происшествие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Одесской области во двор жилого дома бросили гранату РГД-5. А в Киевской области пьяный мужчина угрожал гранатой дочери.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама