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Аваков: В отделениях полиции установят систему круглосуточного контроля

4 июня, 14:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

В настоящее время происходит апробация пилотного проекта в полиции Кировоградской области

В подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц. Об этом на совещании заявил министр внтуренних дел Арсен Аваков, комментируя "полицейское" изнасилование в Кагарлыке.

"Называться она Сustody Records. Механизм – онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции", - сказал глава МВД.

По его словам, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо по предварительным подсчетам более 20 млн. евро.

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"Министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных, и в то же время системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга", – сказал Арсен Аваков.

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции. Их подозревают в изнасиловании задержанной женщины. Они отказываются признать свою вину.

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МВД Арсен Аваков полиция Кагарлык

Источник: Сегодня

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