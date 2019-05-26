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В Павлограде взорвали машину кикбоксера

26 мая, 14:47

Двукратный чемпион мира рассказал, что произошло ночью у его дома

Рамиль Ахмедов. Фото: facebook.com/ramil.akhmedov.92
Рамиль Ахмедов. Фото: facebook.com/ramil.akhmedov.92.

На днях в окрестностях Павлограда пронесся смерч, теперь в городе прогремел взрыв – подорвали автомобиль известного кикбоксера чемпиона Рамиля Ахмедова.

Об этом сообщает местный сайт павлоград.dp.ua.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня ночью на ул. Центральная — была взорвана HONDA Accord, которая принадлежала Ахмедову, являющемуся еще и заместителем директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр". Автомобиль восстановлению не подлежит.

"Проснулся от взрыва. Соседи видели, как возле машины "крутился" какой-то человек. Скорее всего, использовали гранату или детонатор", – сказал Ахмедов.

Он вызвал спасателей, полицию. Правоохранители зафиксировали факт, в ближайшее время планируют просматривать видео с камер наблюдения.

Также он ответил на вопрос, кто мог взорвать его машину: "Завистники есть, врагов, чтобы особых, нет".

Рамиль Ахмедов является финалистом турнира сильнейших кикбоксеров Украины, чемпион Украины среди молодежи по кикбоксингу, чемпион Европы и двукратный чемпион мира по кикбоксингу. За высокие результаты спортсмен получил звание мастера спорта Украины и мастера спорта международного класса по кикбоксингу.

Напомним, в начале мая в Павлограде задержали подростка, подозреваемого в убийстве. Копам поступил звонок о том, что посреди улицы лежит мужчина без сознания и, когда стражи порядка прибыли на место происшествия, выяснилось, что между 16-летним юношей и мужчиной возник конфликт, в результате которого подросток достал пистолет и выстрелил в соседа.

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Тег взрыв, кикбоксер, автомобиль, павлоград

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