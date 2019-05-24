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В ПЦУ призвали к единству и поддержали Епифания

24 мая, 16:04

Синод призвал всех клириков решать конфликты в духе "завещанной Господом братской любви"

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Фото: AFP

Священный Синод Православной церкви Украины, который прошел 24 мая в соборе Софии Киевской, засвидетельствовал внутреннее единство церкви и выразил поддержку ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ по окончанию Синода.

"Синодом было засвидетельствовано, что в своей жизни и деятельности Поместная Украинская православная церковь (Православная церковь Украины) руководствуется Священным писанием и передачей, канонами Православной церкви, своим Уставом, принятым Объединяющим собором 15 декабря 2018 года и соответственно зарегистрированным государством, патриаршим и синодальным Томосом об автокефалии от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов", – заявили в церкви.

В пресс-службе подчеркнули, что ПЦУ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все возникающие вопросы обсуждать и решать "в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения".

Синод также выразил полную поддержку предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Напомним, ранее Епифаний рассказал о конфликте внутри ПЦУ, в центре которого находится отказ почетного патриарха Филарета признать упрощение Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Кроме того, мы писали, что Синод запретил священникам избираться депутатами в Верховную Раду.

Стоит отметить, что заседание священного Синода ПЦУ является одной из важнейших тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег церковь, религия, синод, Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины

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Источник:

УНИАН

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