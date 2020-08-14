Сезон ядовитой черники: сборщики массово едут по ягоды в Чернобыльскую зону

В Чернобыльской зоне отчуждения за летний сезон у нелегальных собирателей ягод полиция и пограничники изъяли сотни килограммов черники. Ягоды, собранные на зараженной территории, сборщики планировали продать. И львиная доля этих ягод поступает на рынки Киева, где их лакомство реализовывают по цене от 110 грн за килограмм. Для многих людей – это неплохой заработок, ради которого они преодолевают сотни километров, нередко даже не из соседних областей. И людей не пугает то, что находиться в зоне отчуждения без соответствующего на то разрешения – противозаконно. А ягоды, которые они собирают и продают – попросту опасны для здоровья.

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Как рассказал сайту "Сегодня" начальник отдела полиции зоны ЧАЭС ГУ НП в Киевской области Ян Обжелянский, в течение нынешнего сезона силами полиции было выявлено 17 фактов нелегального сбора черники.

"Эти факты внесены в ЕРДР. Объемы были разными – одни успели насобирать около 5 кг, другие – до 300 кг., – говорит Ян Обжелянский. – Самым масштабным был факт, когда были задержаны несколько человек с 300 кг. ягод.

Семейный бизнес

Как рассказали в полиции, совсем недавно правоохранители задержали двух братьев, которые приехали в Чернобыльскую зону отчуждения из Ровенской области специально, чтобы собрать чернику. Мужчины, вместо того, чтобы заплатить небольшую сумму и спокойно собирать чернику в приграничных лесах с Беларусью или же на территории самой Беларуси, решили, что можно это сделать нелегально там, где "конкуренции" меньше, а ягод больше. Да и везти на продажу в Киев ближе, чем из Ровенской области. Товар ведь скоропортящийся, требует специальной доставки.

"Братья собрали 300 кг черники, чтобы в последующем продать ягоды. Факт был задокументирован, сведения были внесены в ЕРДР, открыто уголовное производство по статье 267-1 "Нарушение требований радиационной безопасности" (если вина нарушителей будет доказана в суде, то им грозят штрафы от 850 грн. до 1360 грн., либо же ограничение свободы до 3 лет, либо тюремные сроки до 3 лет – Авт.)", – рассказал Обжелянский.

По словам Обжелянского, нарушители не успели оказать сопротивления, потому как были застигнуты врасплох.

Как мы выяснили, братья живут в селе Дроздынь, Ровенской области. Журналисты "Сегодня" попытались найти сборщиков ягод и поинтересоваться, что побудило их проделать такой далекий путь ради незаконного промысла. Ведь леса их малой родины полны черники. Неужели заработок столь велик?

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Сельский голова Михаил Кузмич, к которому журналисты "Сегодня" обратились за помощью в поиске братьев, рассказал, что в их населенном пункте практически все занимаются сбором ягод и грибов в сезон. Возможно, кто-то решил сделать это в обход закона, чтобы заработать побольше.

"Впереди – учебный год, поэтому некоторые отправляются на сбор ягод, возможно и в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы больше заработать и купить детям для школы книги, тетради, ручки", – рассказал нам Михаил Кузьмич.

В селе Дроздынь мы разыскали местного жителя, имя и фамилия которого совпадают с паспортными данным задержанного полицией сборщика ягод. У него также есть брат с таким же именем, как и у брата задержанного. Но мужчина сказал, что это не они были и что не знает, чем помочь журналистам.

"Нет, в зоне отчуждения я не был и чернику не собирал", – сказал он нам. Но, сделав паузу, добавил: "Черника для многих жителей нашего села – чуть ли не единственный способ заработать на хлеб".

"Зараженный" промысел

Начальник отдела полиции зоны ЧАЭС ГУ НП в Киевской области Ян Обжелянский расказал "Сегодня", что с начала года, кроме незаконного сбора черники, были выявлены 3 факта сбора грибов в зоне отчуждения и один факт сбора рогов (по словам радиоэкологов, последние нередко нелегально продаются за границу, где из них делают предметы декора – Авт).

"В целом с начала года было открыто 27 уголовных производств – нарушители пытались вывезти из зоны отчуждения не только грибы, ягоды и рога копытных, но и металл, и древесину. Все эти попытки были пресечены, нарушители понесут ответственность согласно закона". Также Обжелянский резюмировал: "Некоторые из нарушителей во время задержания поясняют, что пришли заработать на чернике. Так и говорят, что пришли заработать на сигареты, бутылку и хлеб. Кроме того, в зоне отчуждения с начала года были задержаны 226 сталкеров, из них семеро – иностранцы. Все они проникали с целью экстремального туризма".

В свою очередь, пограничники Житомирского отряда, которые совместно с полицией также задерживали семью нелегальных сборщиков ягод с рекордным объемом черники, рассказали нам, что ягода содержала опасную дозу радиации.

"Важно сказать, что черника ними была собрана на такой местности, где дозиметры пограничников показывали уровень радиации, превышающей норму в 2 раза. Это не остановило нарушителей приехать из Ровенской области, чтобы собрать на продажу ягоды", – рассказал нам спикер Житомирского погранотряда Юрий Шахрайчук.

Покупатель рискует

Как рассказал "Сегодня" эксперт в сфере защиты прав потребителей Максим Несмиянов, обычный покупатель не в состоянии отличить ягоды из зоны отчуждения от экологически чистых.

"В местах стихийной торговли могут продаваться ягоды, содержащие не только радионуклиды, но и тяжелые металлы. Они могут годами накапливаться в организме человека и стать причиной серьезных заболеваний. Иная ситуация – в супермаркетах. Они никогда не пойдут на то, чтобы реализовывать опасные для здоровья ягоды", – считает Несмиянов.

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Напомним, ранее в МВД сообщали, что в зоне отчуждения начали тестировать тепловизор, который способен выявить пожар на ранней стадии.

Также сообщалось, что 4 апреля в зоне отчуждения начался масштабный лесной пожар, ликвидировать который удалось лишь к концу апреля. Подробности – в сюжете.

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