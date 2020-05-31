В Чернобыле начали тестировать приборы, выискивающие пожары

После масштабных пожаров в Зоне отчуждения здесь начали испытывать систему, которая способна оповещать о ЧП на ранних стадиях. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"После пожаров, на тушение которых было потрачено более 100 млн грн, ко мне обратился представитель компании, которая устанавливает тепловизоры. Недавно в Чернобыле на высоте 100 метров был установлен первый тепловизор. Это комплекс, который позволяет зафиксировать факт любого маленького возгорания на расстоянии до 10 км. Сейчас тепловизор тестируется. Если администрация зоны одобрит, то будет поставлено еще несколько вышек с тепловизорами. Вся Чернобыльская зона будет прикрыта благодаря комплексам раннего предупреждения", – сообщил нам Геращенко.

По его словам, такая система может быть внедрена и в других регионах страны.

"Также я обратился к главе Госагентства лесных ресурсов с предложением разместить комплексы тепловизионного и оптического контроля по всей территории Украины, – говорит Геращенко. – Это позволит предупреждать пожары в лесах автоматически. Таким образом мы сэкономили бы огромнейшее количество средств. Мы тратим сотни миллионов гривен на тушение, задействуем самолеты, пожарные наряды со всей страны. Поэтому предлагается определять очаг пожара на начальной стадии. Стоимость комплекса – несколько десятков тысяч евро, но это ничто по сравнению с затратами на тушение пожаров".

Напомним, масштабные пожары в Чернобыле начались в первых числах апреля, их тушили больше месяца. По оценкам экспертов, от огня пострадали 11,5 тыс. гектаров территорий.

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