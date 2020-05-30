В Польше в ДТП разбился украинец: начали расследование

В Польше в пятницу, 29 мая,произошло ДТП, в результате которого погиб погиб гражданин Украины. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"30.05.2020 года управление полиции г.Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29.05.2020 года на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска) при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля – гражданин Украины, 1979 г.р. После проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили в учреждение судебной медицины г. Вроцлав", – сказал он.

Также по словам Погорельцева, по факту ДТП управлением уездной полиции города Срода Сленска начали уголовное производство.

"Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове", - подчеркнул он.

Напомним, ранее микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области России, погибли восемь человек, все они граждане Украины.

Предварительно известно, что погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга, большинство погибших – это жители Закарпатья. Все пассажиры микроавтобуса были мужчинами. А микроавтобус был зарегистрирован на Закарпатье.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться