В Полтавской области микроавтобус сбил велосипедистов: есть жертвы и раненые

На прошло и месяца, как под Киевом женщина за рулем Toyota сбила ребенка на велосипеде, как в Полтавской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, а второй – попал на больничную койку.

Авария случилась в субботу, 15 августа, около 2 часов ночи в селе Погребы Глобинского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

/ Фото: Нацполиция

По предварительной информации, 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, житель города Яготин Киевской области, допустил наезд на двух велосипедистов.

В результате ДТП 48-летний велосипедист, житель Кременчугского района, с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Второй мужчина-велосипедист погиб на месте происшествия.

Национальная полиция Украины

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания.

А о том, какая программа будет создана для велосипедистов – больше смотрите в сюжете:

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