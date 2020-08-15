Українська
$ 27,41
32,42
  1. СЕГОДНЯ
  2. Последние новости Украины

В Полтавской области микроавтобус сбил велосипедистов: есть жертвы и раненые

15 августа, 11:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Смертельное ДТП произошло в Глобинском районе

На прошло и месяца, как под Киевом женщина за рулем Toyota сбила ребенка на велосипеде, как в Полтавской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, а второй – попал на больничную койку.

Авария случилась в субботу, 15 августа, около 2 часов ночи в селе Погребы Глобинского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

/ Фото: Нацполиция

По предварительной информации, 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, житель города Яготин Киевской области, допустил наезд на двух велосипедистов.

В результате ДТП 48-летний велосипедист, житель Кременчугского района, с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Второй мужчина-велосипедист погиб на месте происшествия.

Национальная полиция Украины

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания.

А о том, какая программа будет создана для велосипедистов – больше смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП жертвы велосипед яготин Полтавская область велосипедисты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайно
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайноХарьков
"Уже агрессия началась против страны": Лукашенко снова обвиняет украинцевПолитика
В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцев
В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцевПолитика
42 страны включили Украину в
42 страны включили Украину в "зеленый список": куда можно уехатьУкраина
COVID-19 не щадит украинцев, больных все больше: онлайн-брифинг Минздрава
COVID-19 не щадит украинцев, больных все больше: онлайн-брифинг МинздраваУкраина
В правительстве Украины придумали, как вывести из тени рынок такси
В правительстве Украины придумали, как вывести из тени рынок таксиАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять