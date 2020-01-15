Кабмин подсчитал реальное население Украины

В правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено обнародовать данные электронной переписи населения на следующей неделе.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", – сказал Дубилет.

Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул он.

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Ранее Дмитрий Дубилет заявлял, что перепись населения в Украине решили провести нетрадиционным методом – без хождения по домам, а только с помощью математики и социологии, что позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

По его словам, проведение переписи было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн.

Министр отметил, что было решено провести т.н. электронную перепись. Вместе со специалистами по математике и социологии она проводится по следующему алгоритму:

собирается анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

собираются данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный фонд);

проводятся "калибровкой" социологические опросы: уточняют, сколько SIM-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;

эти данные вставляются в математическую модель.

Он подчеркнул, что благодаря этому можно будет сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцам готовят сюрприз к переписи населения. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство планирует внедрить онлайн-инструменты для более эффективного процесса переписи украинцев.

Ранее заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

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