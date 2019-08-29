В предпоследний день лета в Украине сохранится жаркая погода

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине в пятницу, 30 августа, будет солнечная погода с сухим воздухом и чистым небом, а также умеренным ветром. Такую погоду будет определять влияние антициклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Дидиенко на своей странице в Facebook.

"30-го августа ветер ожидается юго-восточным и восточным, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня +25...+29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке – Сумской, Харьковской областях +22...+25 градусов", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook Натальи Диденко Реклама

В Киеве 30 августа ожидается сухая и ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью +13...+16 градусов, завтра днем ​​около +27 градусов. В Киеве и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым, утром и до обеда юго-восточный, немного с порывами до 8-10 м/с, дальше днем ​​юго-восточный, умеренный, вечером – ближе к восточному, слабый.

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Кроме того, напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, также нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:

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