Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

В предпоследний день лета в Украине сохранится жаркая погода

29 августа, 12:45

По данным Натальи Диденко, погоду будет определять влияние антициклона

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине в пятницу, 30 августа, будет солнечная погода с сухим воздухом и чистым небом, а также умеренным ветром. Такую погоду будет определять влияние антициклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Дидиенко на своей странице в Facebook.

"30-го августа ветер ожидается юго-восточным и восточным, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня +25...+29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке – Сумской, Харьковской областях +22...+25 градусов", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook Натальи Диденко

Фото: Facebook Натальи Диденко

Реклама

В Киеве 30 августа ожидается сухая и ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью +13...+16 градусов, завтра днем ​​около +27 градусов. В Киеве и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым, утром и до обеда юго-восточный, немного с порывами до 8-10 м/с, дальше днем ​​юго-восточный, умеренный, вечером – ближе к восточному, слабый.

В тренде
Зеленский в ложе и "Молитва за Украину": как новая Рада принимала присягу, опубликованы фото

Также читайте прогноз погоды по Украине до 2 сентября

Кроме того, напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, также нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете: 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

погода лето прогноз погоды погода в Украине

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Самый
Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видео
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видеоХарьков
Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать
Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делатьFun
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать теракт
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать терактЗапад
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видео
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видеоДнепр

Новости партнеров

Loading...