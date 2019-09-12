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В пятницу жара, а на выходных – холод: синоптик предупредила об изменении погоды

12 сентября, 14:03

Вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых заболеваний, предупредила Диденко

/ Фото: Pixabay

В Украине в последний рабочий день недели, 13 сентября, все еще будет жарко, однако на выходных погода резко испортится. Об это написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Завтра, в пятницу, никаких предрассудков и страхов – везде будет сухо и тепло, в пределах Украины 24-30 градусов. В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, завтра днем 28 градусов", – написала она.

В то же время Диденко предупредила о резко перемене погоды на выходных. По ее словам, в субботу "царивший" над Украиной антициклон сменит холодный атмосферный фронт.

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"Фронт принесет дожди на запад и север Украины вместе со снижением температуры воздуха. В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября, однако снизится температура воздуха – в субботу в Киеве 21 градус, в воскресенье 19 градусов", – подчеркнула синоптик и добавила, что вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых заболеваний.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Пока в Украине никак не отступит летняя погода, на днях на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали, более 600 тысяч домов остаются без электричества.

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погода похолодание Диденко прогноз погоды синоптик

Источник: Сегодня

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