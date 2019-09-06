В Раде прокомментировали возможное переименование ГПУ в Офис

В Раде категорически против переименования Генпрокуратуры в Офис

/ Фото: Сегодня

Переименовывать Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора – юридически необоснованно. К такому выводу пришли в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады после экспертизы президентского законопроекта о реформировании прокуратуры (№1032).

"Согласно предписаниям статьи 131-1 Конституции Украины в Украине действует прокуратура как единая система, которая осуществляет определенные установленные Конституцией Украины функции с целью защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства. Хотя данную систему возглавляет Генеральный прокурор, однако нельзя поставить знак равенства между Генеральным прокурором и прокуратурой в целом.

Реклама

Однако, если для обозначения высшего органа в системе прокуратуры Украины использовать термин "Офис Генерального прокурора", создается впечатление, что все другие структурные подразделения и руководители этого органа имеют лишь функции по обеспечению деятельности Генерального прокурора", – говорится в документе.

К тому же, говорят специалисты, слово "офис" является словом иноязычного происхождения и не имеет органической взаимосвязи с государственным украинским языком. Это понятие не имеет даже официального толкования в рабочих словарях.

В тренде Вопрос был не в легализации оружия: автора петиции разочаровал ответ Зеленского

"То есть, указанный термин не имеет ничего общего со сферой правосудия и системой государственных органов в Украине", – резюмировали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

Напомним, Руслан Рябошапка был назначен генеральным прокурором Украины на первой сессии Верховной Рады IX созыва. За его кандидатуру проголосовали 312 депутатов парламента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама