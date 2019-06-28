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В России отказали в госпитализации больного политзаключенного Гриба

28 июня, 22:22

Адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила, что состояние осужденного стабильно ухудшается

Фото: AFP

В России считают, что нет ухудшения состояния политзаключенного гражданина Украины Павла Гриба и нет необходимости в госпитализации. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис.

Ранее адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила ТАСС, что состояние осужденного стабильно ухудшается, о чем свидетельствуют последние полученные анализы.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. 

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег Россия, гриб, больница, госпитализация, политзаключенный

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Источник:

ТАСС

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